Видео с казнью военного: Минобороны устанавливает личности военных преступников

Российские военные жестоко казнили пленника украинского защитника. В Минобороны подчеркнули, что уже устанавливают личности военных преступников.

Об этом заявила заместитель министра. Анна Маляр подчеркнула, что российские военные преступники будут обязательно отвечать.

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"Враг хочет нас запугать"

С первых минут появления видео казни украинского военного русскими извергами все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того, чтобы идентифицировать военных преступников,

– подчеркнула Маляр.

Также заместитель министра обороны добавила, что сейчас Украина делает все, чтобы узнать погибшего. Однако важно понимать, что идентификация по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах является чрезвычайно сложной задачей.

"Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его", – добавила Маляр. Минобороны призывает приостановить распространение этого видео, а также любых подобных кадров.

Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ — нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору,

– подытожила заместитель главы оборонного ведомства.

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Владимир Зеленский отреагировал на казнь пленного

Президент отреагировал на казнь оккупантами украинского защитника. Он подчеркнул, что это видео России, какой она есть.

Владимир Зеленский призвал лидеров государств немедленно отреагировать. "Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать – как легко эти звери убивают", – подчеркнул глава государства. Также он отметил, что законная ответственность за все будет.

Весь мир должен увидеть, как российские захватчики, в нарушение норм международного права, казнят пленных. Это еще одно доказательство, что Россия – государство-террорист. Международное сообщество должно немедленно отреагировать. Кроме того, Украине срочно нужна помощь, в частности больше оружия, чтобы как можно быстрее победить кровавых российских террористов.