"Снова виновата Украина": пропагандисты бросились отбеливать видео с казнью пленника

Недавно в сеть попало видео, где российские наемники казнят украинского пленника. Реакция мира не заставила долго ждать – российских палачей мгновенно осудили.

Однако в России традиционно пытаются отбелить свою репутацию. Пропагандистские телеграмм-каналы начали распространять нарратив о том, что Украина виновата в том, что россияне отрезали голову пленному военнослужащему, передает 24 Канал.

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Страна-гной снова показала свое истинное лицо

Некоторые российские каналы пишут, что публикация ролика – это попытка показать русских солдат как извергов.

Цель противника – уничтожить Россию, расчленить и стереть с лица нашу страну, заставить нас сомневаться в себе, заставить нас стыдиться слова "русский",

– говорится в сообщении окупантов.

Российские каналы снова пытаются обвинить во всем Украину / Скриншот

Мы же напомним, что захватчики собственноручно распространяли видео, где украинскому военнопленному отрезают голову. А граждане России, одобрительно реагируя на казнь военного, еще раз доказали, что они – звери без малейшей капли эмпатии, человечности и адекватности.

Как на инцидент отреагировали в Украине

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что российские оккупанты получат ответ и ответственности не избежать.

На ролик также отреагировали в Службе безопасности Украины. В ведомстве заявили, что начато досудебное расследование этого военного преступления по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нарушении законов и обычаях ведения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что законная ответственность будет за все. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что Минобороны устанавливает личности военных преступников. Они будут отвечать за совершенное зверство.