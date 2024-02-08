Украинские пограничники сбили три вражеских "Шахеды" на Юге: эффектное видео
8 февраля 2024, 15:39Читати новину українською
Источник:ГПСУ
Ночью 8 февраля Россия атаковала Юг Украины иранскими дронами-камикадзе. Пограничники продемонстрировали процесс сбития вражеских дронов на видео.
Вражеские дроны были запущены с южного побережья Крыма. Кадры сбития “Шахедов” пограничниками Одесского отряда и Морохороны опубликовали ГПСУ.
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Пограничники сбили три вражеских дрона
Сбитие российских дронов-камикадзе украинскими военными: смотрите видео
Что известно об атаке "Шахедами" 8 февраля
- Ночью 8 февраля 2024 года противник совершил атаку, используя 17 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131, которые были запущены с мыса Чауда в Крыму.
- Военные сбили 11 дронов-камикадзе из 17 в воздухе над территорией Украины. Они были уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.
- По имеющимся данным, в ночь 8 февраля были прилеты в Николаеве и повреждения в Одессе. В Николаеве в результате ударов возникли пожары на промышленном предприятии и в частном доме; их потушили. Также были разрушены некоторые многоквартирные дома и спортивные сооружения. В Одессе есть повреждения гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.