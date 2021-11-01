Отсутствие транзита газа увеличивает риски войны России с Украиной, – Витренко

Европа может оказаться в ловушке России. Такой сценарий возможен, если Германия одобрит газопровод Северный поток-2 как условие для увеличения поставок голубого топлива из Москвы.

Такое мнение озвучил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, глава Кремля Владимир Путин использовал природный газ как геополитическое оружие.

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Именно российский президент настаивал на дополнительных поставках по трубопроводу стоимостью 10 миллиардов долларов. И сам Путин откровенно заявил, что Европа не получит газа, если не даст заработать "Северному потоку-2".

Если физического транзита газа через Украину не будет, это увеличит шансы на полномасштабную войну с Россией, со всеми вытекающими последствиями.

– акцентировал Витренко.

Механизм давления на Европу

В сентябре – октябре 2021 года цены на газ в Европе достигли рекордных показателей. Следовательно, иностранные рынки часто положительно реагируют на прихоти Москвы. Все – для того, чтобы "Газпром" увеличил поставки голубого топлива.

Россия обеспокоена, что "Северный поток-2" может наткнуться на препятствие в виде немецкой партии "зеленых". Следовательно, она пытается как можно быстрее обеспечить запуск трубопровода.

Путин хочет вернуть время вспять, к ситуации, которая была 10, 20 или 30 лет назад. Хочет договориться об особых условиях с политиками разных стран,

– подчеркнул Витренко.

По словам Витренко, Россия использует газопровод, чтобы ослабить Украину и лишить Киев доходов от транзита голубого топлива. Он выразил обеспокоенность, что таким образом Украина станет более уязвимой для полномасштабного российского вторжения.

Он добавил, что Германия заинтересована в соглашении по "Северному потоку-2", поэтому ей сложно признать эту ошибку.

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