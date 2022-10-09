Мобилизация в Украине: юрист объяснила, чем отличаются разные виды повесток

С начала полномасштабного наступления по всей территории Украины объявлена общая мобилизация. Эксперт рассказала, какие виды повесток бывают и что с ними следует делать призывникам.

Заведующая сектором Великописаревского бюро правовой помощи Людмила Мусиенко отметила, что получение повестки – не означает сразу призыв на службу. Все зависит от документа, который вы получили.

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Какие виды повесток существуют

Выдавать повестки могут только представители территориальных центров комплектования. Мусиенко рассказала, что далеко не во всех случаях после получения повестки мужчину забирают в Вооруженные Силы.

Существуют 4 вида повесток:

Повестка для уточнения данных . Если призывник ее получил, это означает, что ТЦК хочет получить обновленные данные о семейном положении, наличии или отсутствии детей, месте работы или состоянии здоровья.

Такие повестки также выдают, когда у призывника были заболевания, исключающие возможность воинской службы. Центрам комплекции важно получать каждые 6 месяцев доказательства о наличии болезни.

. Если призывник ее получил, это означает, что ТЦК хочет получить обновленные данные о семейном положении, наличии или отсутствии детей, месте работы или состоянии здоровья. Такие повестки также выдают, когда у призывника были заболевания, исключающие возможность воинской службы. Центрам комплекции важно получать каждые 6 месяцев доказательства о наличии болезни. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) . Легко догадаться, что после получения такого документа мужчина должен пройти медицинское обследование.

В комплекте с повесткой призывнику вручается карточка исследования и осмотра военнообязанного. В ней врачи отмечают, годен ли мужчина к службе.

. Легко догадаться, что после получения такого документа мужчина должен пройти медицинское обследование. В комплекте с повесткой призывнику вручается карточка исследования и осмотра военнообязанного. В ней врачи отмечают, годен ли мужчина к службе. Повестка-призыв на срочную военную службу. Обязательно в таком документе должен быть указан промежуток времени, в течение которого призывник должен прибыть в ТЦК.

В нем также пишет о том, что лицо должно иметь с собой паспорт, военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку, учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (если оно есть – 24 канал).

Обязательно в таком документе должен быть указан промежуток времени, в течение которого призывник должен прибыть в ТЦК. В нем также пишет о том, что лицо должно иметь с собой паспорт, военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку, учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (если оно есть – 24 канал). Мобилизационное предписание. Его вручают военнообязанным, прошедшим медицинское освидетельствование и признанным пригодными к военной службе.

Такие документы вручаются после объявления мобилизации, в них указано, что призывник должен явиться в определенный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Какие сроки воинской службы в Украине

Ранее 24 канал писал о том, каковы сроки воинской службы в Украине. Все зависит от того, кем вы являетесь. Скажем, солдаты, матросы, сержанты и старшины должны отслужить в ВСУ до 18 месяцев.

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Для людей, имеющих степень магистра, этот срок – 12 месяцев.

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