Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал

Касові збори американської кримінальної комедії "11 друзів Оушена" склали більше, ніж 450 мільйонів доларів. Деякі депутати від "Слуги народу" так надихнулись успіхом, що вирішили створити свою комедію. Видворена з президентської фракції Анна Скороход анонсувала вихід з неї ще 11 депутатів.

З фракції "Слуга народу" виключали вже трьох депутатів. Двоє з них – Анна Скороход і Антон Поляков – заявили, що хочуть створити власну депутатську групу з робочою назвою "Слуга народу – 2".

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Ви можете спитати: а що ці двоє взагалі роблять в парламенті, якщо їх виключили з фракції? І це цілком справедливе питання. Те, що "слуги" пройшли в Раду іменем Зеленського – беззаперечний факт. Але депутатський мандат забирають тільки тоді, коли депутат сам виходить з фракції. Цих двох з фракції виключили.



Анна Скороход та Антон Поляков / Фото: 24 каналу

Чим відома Анна Скороход?

Дружина Олексія Алякіна – підприємця з Росії, якого там розшукують за шахрайство. Втікши до України, Алякін придбав тут підприємство "БК Прогрес", яке займалось виробництвом будівельних матеріалів у Борисполі.

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Колишні бізнес-партнери Алякіна розказали мені чимало історій про цього персонажа. Переповідати довго, розкажу фінал: підприємці жаліються, що партнерство з Алякіним завдало їм збитків на сотні тисяч гривень. І документи в цьому партнерстві, кажуть, допомагала підробляти саме його дружина Анна Скороход, яка також працювала з ним у бізнесі.



Олексій Алякін / Фото: censor.net.ua

Постраждалі навіть заяву до поліції писали, але справедливості так і не добились. Кажуть, що допомагав Алякіну розв'язати проблеми з правоохоронцями його друг – секретар міської ради Борисполя Ярослав Годунок.

Чим відомий Антон Поляков?

Він, наприклад, почав збирати підписи за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, якого президент називав стовідсотково своєю людиною.

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Полякова в цій справі підтримували народні депутати Олександр Дубінський і Макс Бужанський. І підтримували дуже активно. Не дивно, що коли справа дійшла до виключення Скороход і Полякова, то Дубінський і Бужанський стали на їх бік.



Антон Поляков збирав підписи проти Руслана Рябошапки / Фото: Страна.ua

"11 друзів Скороход"

Разом з Поляковим вони пообіцяли створити позафракційну депутатську групу, в яку ввійдуть усі так би мовити незадоволений політикою партії. Її робоча назва "Слуга народу – 2".

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Два це, мабуть, тому, що поки що їх лише двоє. І ось в цьому є проблема. Бо для створення депутатської групи треба не менше, ніж 20 депутатів. Звісно, ці двоє кажуть, що незадоволених і готових на демарш серед "слуг" нібито багато.

Хто ж ці колеги? Візьму на себе сміливість зробити припущення, що якщо такі і є у фракції "Слуга народу", то це саме ті друзі, які підтримали виключених депутатів у скрутну хвилину. Це саме ті депутати, які, як і Поляков, і Скороход, виступали проти зняття мораторію на продаж землі.

Це саме ті депутати, яких називають групою Коломойського у фракції "Слуга народу". І їм би справді було дуже зручно вийти з фракції, розповідаючи, що вони підтримують президента, але проти політики партії. Створити депутатську групу з назвою "Слуга народу – 2". І продовжувати використовувати рейтинг президента.

Проте вони цього не зроблять, адже одразу після виходу з фракції їм прийдеться скласти мандат. Тож вони, судячи з усього, будуть просто чекати поки їх усіх виключать. Але, щось мені підказує, що так тривати довго не буде. Президент сказав: до кінця року, хто не впорається, з тим будемо прощатись.



"Слуги народу" з Володимиром Зеленським

Це означає, що дію так званого імперативного мандату, який дозволяє відкликати депутата з Ради, розширять. І тепер позбавляти депутатства можна буде з більшої кількості причин, ніж вихід з фракції. Вже зараз у профільному парламентському комітеті лежить відповідний законопроєкт.

Звісно, представники групи Коломойського дуже нервуються з цього приводу. І погрожують не голосувати за ці зміни. Ну звісно, вони проти, бо Коломойському дуже потрібні свої депутати. Як ще він зможе блокувати закони, яких наприклад вимагає МВФ в обмін на кредит? Зокрема той, що заборонить повертати Коломойському "Приватбанк".

Ось така виходить кримінальна комедія: Володимир Зеленський своїм ім'ям провів до парламенту людей Коломойського, тепер вони блокують його роботу, а він не може їх позбутися. Хоча багато за ким з них, здається, плаче Кримінальний Кодекс. Саме тому вони й валять усіх, хто може це довести. Наприклад, того ж генерального прокурора Руслана Рябошапку.

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Турборежим – туброрежимом. Але як кажуть у народі: поспішати треба повільно, щоб не стати приводом для сміху. Коли уся країна перетворюється на величезний кінозал, який споглядає кримінальну комедію у виконанні власного парламенту.