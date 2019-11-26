Коломойський вичікує: як справа "Привату" впливає на рішення МВФ

Українська економіка сильно залежить від іноземних запозичень. Щороку держава витрачає більше грошей ніж заробляє. Щороку нам потрібно позичати, щоб звести кінці з кінцями і погасити попередні позики.

Чому Україні потрібний МВФ

Зрештою, так живе увесь світ. Просто треба пам'ятати: береш чужі гроші й на час, а віддаєш свої і назавжди. І ось у 2020 році ми маємо повернути понад 300 мільярдів своїх чесно зароблених гривень, тобто майже третину усього бюджету.

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Просто для порівняння: на безпеку й оборону у 2020 році планують витратити 245 мільярдів. Президент Зеленський цим дуже пишається. А ось до прикладу на пенсії – трохи менше, ніж 150 мільярдів, на освіту – 136 мільярдів, а не медицину – приблизно 100.

Тобто сума боргів величезна і без нових запозичень ми не обійдемось. "Послати" МВФ не вийде. Ба більше, доводиться просити дати нам у борг знову і знову. А нам будуть висувати нові й нові умови.

Пам'ятаєте, як наприкінці 2018 року МВФ виділив гроші тільки після того, як уряд підняв ціни на газ для населення? Хоча напередодні президентських виборів це був дуже непопулярний крок, на нього довелось піти. З початку осені нова влада веде перемовини з МВФ про нову програму, яка повинна тривати три роки і, можливо, стати останньою. Саме за цей час ми маємо попрощатися з борговою залежністю.

Що відомо про переговори з МВФ щодо нового траншу? Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 14 листопада. МВФ у Києві обговорює з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5 – 10 мільярдів доларів. Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.



Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні. Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року. НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.

Місія МВФ вже двічі відвідувала України, перемовини тривають. Прем'єр Олексій Гончарук позитивно їх оцінив. Проте жодних подробиць переговорів немає й до 19 грудня не буде. Саме тоді апеляційний суд має винести остаточне рішення про те, законно чи ні був націоналізований "Приватбанк".



Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Ще навесні 2019 року скандальний Окружний адмінсуд Києва вирішив, що банк треба повернути Коломойському. Тепер держава намагається оскаржити цей вердикт.

Як справа "Привату" впливає на рішення Фонду

Щоб у цьому розібратись, треба згадати, як усе почалось. Протягом 2014-2016 років "Приватбанк", який тоді належав Коломойському і його партнерам, видав мільярди гривень кредитів підприємствам, пов'язаним з самим олігархом. В результаті банк опинився на межі банкрутства.

Ситуація в країні була складна.Банкрутство банку, в якому мільйони українців зберігали гроші, могло стати причиною соціального вибуху і краху економіки всієї країни. Втрутився НБУ. Якщо просто – бюджетними грошима погасив мільярдні борги Коломойського.

Коли стало очевидно, що скільки наших з вами грошей не вливай у той банк, вони усі будуть витікати, як у сито, "Приват" націоналізували. І таким чином захистили накопичення громадян. Все це відбувалось під пильним оком МВФ.

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?"Приватбанк" працює на ринку України з 1992 року, був і є найбільшим банком за обсягом активів. Проте після кризи у банківській системі України уряд 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію найбільшої на українському ринку фінустанови.



Колишні власники банку вважають проведену націоналізацію, через яку вони втратили свої акції, незаконною. А от "Приватбанк" і держава вимагають від ексвласників додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і закордоном. Наприклад, у червні 2018 року НБУ подав позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками.

І це логічно, адже весь цей час уряд просив у них гроші на підтримку економіки. Самі подумайте: якби ваш друг, який страждає на наркотичну залежність, просив у вас гроші у борг, ви б дали? Звісно, ні. По-перше, це йому тільки зашкодить. По-друге, він їх ніколи не поверне.

Саме тому МВФ так пильно стежить за тим, куди і як ми витрачаємо ті гроші, які вони нам дають. Адже, за великим рахунком, олігархи мало чим відрізняються від наркотично залежних. Тільки проблеми від того не у однієї людини, а в цілої країни.

Коли Зеленський висувався в президенти, одне з головних побоювань полягало саме в тому, що Коломойський мав з ним якщо не дружні, то бізнесові стосунки. І дуже хотів, щоб Зеленський став главою держави, аби потім використати цей зв'язок і повернути собі "Приват".



Ігор Коломойський

Зараз цілком очевидно, що МВФ не дасть нам ніяких позик до тих пір, поки не матиме гарантій, що їх гроші просто не перекладуть з бюджету до кишені олігарха. Прем'єр-міністр Гончарук запевнив, що "Приватбанк" не повинен бути повернутий попереднім власникам. Зрозуміло, що не повинен, це національні інтереси. Проте дуже цікаво, як прем'єр може це гарантувати?

На що готовий Коломойський заради грошей

Рішення про повернення чи неповернення банку виносить суд. І якщо у процесі націоналізації були допущені порушення, якщо адвокати Коломойського це доведуть, рішення буде прийняте не на користь держави. А будь-яке втручання у діяльність суду – це порушення закону.

Тому на Банковій виникла ідея: прийняти спеціальний закон, який прямо заборонить повертати "Приватбанк" Коломойському. Нібито це вимога самого МВФ.

Тепер ви розумієте, в чому суть пропозицій Коломойського? Він так хоче грошей, що готовий на розірвання партнерських стосунків України і наших західних партнерів. Він так хоче грошей, що готовий забути про агресію РФ, про тисячі загиблих воїнів (мовиться про скандальне інтерв'ю олігарха, – 24 канал).

Які скандальні заяви зробив Коломойський?Бізнесмен Ігор Коломойський напередодні дав інтерв'ю New York Times. У розмові з американським виданням він відзначився такими скандальними заявами:



• Гроші допоможуть Україні та Росії вирішити проблеми і відновити стосунки. Тому, Київ нібито має відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і попросити 100 мільярдів доларів у росіян.

​• Підтримує припинення війни на Донбасі, але відносини між Україною та Росією можна відновити.

​• США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, підштовхують до війни і навіть дають на це гроші.

​• НАТО боїться російської армії, а ще – ніколи не прийме до своїх лав Україну.

​• Олігарх планує повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію за націоналізацію банку.

​• П’ятий президент Петро Порошенко та інші відповідальні за націоналізацію "Приватбанку" мають бути покарані. Для них треба повернути смертну кару.

Виходить, що заяви і дії Коломойського дуже впливають на рішення МВФ. Виникає питання: якщо заради грошей МВФ всім українцям підіймають ціну на газ, то чому один-єдиний олігарх може дозволити собі тримати на гачку своїх особистих інтересів усю країну?

І ось коли ми усе це розуміємо, ці всі заяви посіпак Коломойського у Раді, які останніми тижнями тільки і говорять про "Приват" і МВФ, виглядають аж дуже однозначно.

Звісно, кредити – це неприємно, жити в боргах – теж. Але коли іншого варіанту немає, коли чергова програма від МВФ – це запорука виживання країни. Особисте збагачення чи жага помсти одного олігарха не може тримати усю країну в заручниках.

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Адже, якщо суд вирішить повернути "Приват" Коломойському, якщо бюджет втратить десятки мільярдів, якщо ми не отримаємо кредит, лякалка про долар по 100 гривень цілком може стати реальністю.