Вместо Суровикина командующим ПКС России назначили Афзалова: что о нем известно

В России нашли замену Суровикину – новым командующим Воздушно-космическим силам стал Виктор Афзалов, принимавший участие в организации вторжения и причастный к массированным ударам по Украине.

Об этом сообщает ряд пропагандистских и оппозиционных российских СМИ. Это подтверждает отстранение от должности и без того пропавшего без вести Суровикина.

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Место генерала армии России, который до неудачного мятежа Евгения Пригожина занимал должность главнокомандующего ПКС, занял его первый заместитель Виктор Афзалов.

Российские пропагандисты пытаются оправдаться, мол, Суровикина решили уволить с должности "в связи с переходом на другую работу". И сейчас он вроде бы в "краткосрочном отпуске". Но от мятежа Пригожина уже прошло немало времени, а генерала никто не видел.

"Эксглавком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин сейчас уволен с должности, временно исполняет обязанности главка ПКС начальник Главного штаба ПКС генерал-полковник Виктор Афзалов", – говорится в сообщении росСМИ.

Что известно о "новопоставленном" Афзалове

Российский генерал-лейтенант Виктор Афзалов принимал непосредственное участие в планировании и организации вторжения войск России 24 февраля 2022 г. на территорию Украины.

Он ответственен за планирование авиационных ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины и гражданским объектам. Был командующим 11-й армией ВВС и ПКС.

С 2018 года Виктор Афзалов занимал должность начальника Главного штаба ВКС России. Осенью 2022 года, когда Сергея Суровикина назначили командовать Объединенной группировкой войск, Афзалов впервые вступил в должность главного ВКС. Поэтому на этом посту он не первый раз, интересно, опять же надолго и не пугает ли его "исчезновение" своего предшественника.

. Сергей Суровикин исчез с публичного поля после мятежа Евгения Пригожина в июне этого года. Предполагают, что его могли задержать, или убрать.