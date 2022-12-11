Виктор Бут – едва ли не самый большой носитель тайн Кремля за пределами России: какие секреты он знает

Россия и США произвели обмен заключенными. Из России в США вернулась спортсменка, а вот в обратном направлении отправился человек, продававший оружие террористам и потому важный Кремлю.

Такое мнение 24 канала озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее сообщалось об обеспокоенности США тем, что россиянин Бут оказался на свободе.

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Быт знает тайны Кремля

Яковенко рассказал, что Бут уже, возможно, не игрок, но он один из важнейших секретоносителей, находившийся за пределами России. Он был человеком, продававшим оружие террористическим организациям по всему миру. Понятно, что он продавал не свое оружие, а российское государственное из-за разоружения.

Он носитель очень важных серьезных секретов, тайн, преступлений России. Она – главный спонсор терроризма на планете. Не только терроризма, которым она сама занимается, но и терроризма всей планеты, когда она вооружает практически все террористические организации в мире,

– отметил российский оппозиционный журналист.

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Не только автоматы Калашникова

Он продолжил, что Бут был оператором, то есть человеком, продававшим оружие. К тому же не только автоматы Калашникова, но и РСЗО, системы ПВО и т.д. Это очень важная история.

"Поэтому он, безусловно, является носителем важных секретов, тайн, скелетов в шкафах российских высокопоставленных чиновников. Поэтому он чрезвычайно важен. Хотя по факту сам никому не нужен", - отметил Яковенко.

По его словам, именно поэтому американскую олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер и захватили как заложницу, потому что нужно было найти такого человека, за которого США встанут.

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