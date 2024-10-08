Россиянин Виктор Бут после обмена из тюрьмы США вернулся к торговле оружием, – WSJ

Виктор Бут после обмена из тюрьмы США стал посредником в переговорах по поставкам оружия йеменским хуситам. В частности, обсуждаются поставки автоматов АК-74, противотанковых комплексов "Корнет" и зенитного оружия.

Поставки якобы могут начаться уже в октябре. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя европейской безопасности и других людей, знакомых с этим вопросом.

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Что известно о продаже оружия хуситам

В издании рассказали, что Бут якобы выступал посредником в переговорах с хуситами, которые прибыли в Москву под прикрытием закупки пестицидов и транспортных средств.

По информации издания, они обсуждали поставки автоматов АК-74, а также противотанковых комплексов "Корнет" и зенитного оружия.

Есть предположение, что первые поставки могут начаться уже в октябре под видом продовольственных грузов в порт Ходейда, куда Россия уже отправляла зерно.

В то же время сам Бут назвал статью "вбросом ко дню рождения Владимира Путина".

Что известно о Викторе Буте

Виктор Бут отбывал в США 25-летний срок заключения за сговор по продаже крупной партии оружия колумбийской группе ФАРК, которую в США признали террористической организацией.

Его задержали еще в 2008 году в Таиланде. Тогда Бут получил прозвище "торговец смертью", благодаря его участию в транспортировке оружия и других контрабандных товаров по всему миру в 1990 и 2000 годах. Сам он утверждал, что занимался законным авиационным бизнесом в сфере международных перевозок.

Считается, что в течение двух десятилетий Бут сотрудничал как с боевиками, так и с правительствами в различных конфликтных зонах, включая Афганистан, Йемен и Конго.

В 2010 году по запросу США Таиланд экстрадировал Бута, и уже через два года суд в Нью-Йорке признал его виновным и приговорил к заключению. Во время пребывания в тюрьме Бута неоднократно пытались обменять на американцев, которых удерживали в российских тюрьмах.

В декабре 2022 года его в конце концов обменяли на американскую баскетболистку Бритни Гринер, осужденную в России за хранение наркотиков.

После обмена Бут вступил в "Либерально-демократическую партию России", а в прошлом году получил мандат в Ульяновской области по партийному списку.