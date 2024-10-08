Постачання нібито можуть початися вже в жовтні. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційного представника європейської безпеки та інших людей, обізнаних із цим питанням.

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Що відомо про продаж зброї хуситам

У виданні розповіли, що Бут нібито виступав посередником у переговорах з хуситами, які прибули до Москви під прикриттям закупівлі пестицидів та транспортних засобів.

За інформацією видання, вони обговорювали постачання автоматів АК-74, а також протитанкових комплексів "Корнет" і зенітної зброї.

Є припущення, що перші поставки можуть розпочатися вже в жовтні під виглядом продовольчих вантажів до порту Ходейда, куди Росія вже відправляла зерно.

Водночас сам Бут назвав статтю "вкидом до дня народження Владіміра Путіна".

Що відомо про Віктора Бута

Віктор Бут відбував у США 25-річний термін ув'язнення за змову щодо продажу великої партії зброї колумбійській групі ФАРК, яку в США визнали терористичною організацією.

Його затримали ще у 2008 році в Таїланді. Тоді Бут отримав прізвисько "торговець смертю", завдяки його участі в транспортуванні зброї та інших контрабандних товарів по всьому світу в 1990 та 2000 роках. Сам він стверджував, що займався законним авіаційним бізнесом у сфері міжнародних перевезень.

Вважається, що протягом двох десятиліть Бут співпрацював як із бойовиками, так і з урядами в різних конфліктних зонах, включно з Афганістаном, Єменом та Конго.

У 2010 році на запит США Таїланд екстрадував Бута, і вже через два роки суд у Нью-Йорку визнав його винним та засудив до ув'язнення. Під час перебування у в'язниці Бута неодноразово намагалися обміняти на американців, яких утримували в російських тюрмах.

У грудні 2022 року його зрештою обміняли на американську баскетболістку Брітні Ґрінер, засуджену в Росії за зберігання наркотиків.

Після обміну Бут вступив до "Ліберально-демократичної партії Росії", а минулого року отримав мандат в Ульяновській області за партійним списком.