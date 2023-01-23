На одесской набережной нашли тело внука основателя рынка "Седьмой километр", – СМИ

На территории одной из одесских трасс у моря нашли мертвым бизнесмена Виктора Добрянского. Известно, что предприниматель претендовал на то, чтобы владеть рынком "Седьмой километр" и находился в розыске более полугода на момент гибели.

О смерти Виктора Добрянского стало известно в понедельник, 23 января, из сообщений местных СМИ Одессы. В последний раз его видели в сауне у пляжа, откуда он вышел в нижнем белье.

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Был внуком основателя "Седьмого километра"

Как отмечают журналисты со ссылкой на собственные источники в полиции, мертвого Добрянского, 1981 года рождения, нашли утром на Трассе здоровье. Местным он запомнился тем, что его дедушка основал промтоварный рынок "Седьмой километр" и, собственно, бизнесмен претендовал на то, чтобы им завладеть.

Накануне бизнесмен отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье. Причины гибели предпринимателя устанавливаются,

– пишут в одесском издании.

Кроме того, следует сказать, что Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия. Это статьи 206, 209 и 205 Уголовного кодекса нашего государства: о легализации или "отмывании" имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов.

Вероятно, Добрянский-младший подделал договор купли-продажи компании "Виктор Д", которой принадлежит "Седьмой километр". На тот момент владельцем фирмы была его мать. Через некоторое время суд счел этот документ недействительным.

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Кто сейчас контролирует "Седьмой километр"