15 лет лишения свободы: Янукович получил второй приговор в украинском суде
- Виктор Янукович получил 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу.
- Янукович и бывший заместитель начальника Управления государственной охраны были признаны виновными Подольским районным судом Киева.
Бывший президент Украины Виктор Янукович получил уже второй приговор в украинском суде. Ему назначили 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Смотрите также Сын Януковича зарабатывает на продаже угля с оккупированных территорий Украины в Турцию, – СМИ
Что известно о решении суда по делу Януковича
По публичному обвинению прокуроров Офиса генпрокурора был вынесен приговор четвертому президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины.
Подольский районный суд Киева признал их виновными и назначил наказание:
- экс-президенту Украины – 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству;
- экс-заместителю начальника УГО Украины – 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство.
Прокурорам удалось доказать в суде, что 23 февраля 2014 года Янукович, в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и представителями России, незаконно пересек государственную границу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.
Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (при отсутствии обвиняемых), поскольку лица скрываются от правосудия,
– отмечают правоохранители.
Отмечается, что это уже второй приговор для экс-президента Украины. В январе 2019 года он был осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны и назначено 13 лет лишения свободы.
Кроме того, ранее подозрение получили 15 бывших работников Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны по факту дезертирства.
К слову, ранее стало известно, что Джо Байден звонил Януковичу в феврале 2014 года, накануне его бегства из страны. Во время того разговора он предупредил экс-президента Украины о том, что "российские друзья" уже не смогут ему помочь и спасти "от этой катастрофы".