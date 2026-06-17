Узурпация власти и расстрел Майдана: завершено расследование в отношении Януковича и его соратников

Прокуроры Генеральной прокуратуры совместно со следователями ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении Виктора Януковича и еще 16 бывших высокопоставленных чиновников. Речь идет о деле, касающемся создания и деятельности преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял беглый президент в 2010 – 2014 годах.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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Что известно о завершении расследования по делу об узурпации власти?

Согласно материалам расследования, после прихода к власти в 2010 году Янукович якобы использовал президентские полномочия не в интересах государства, а для установления личного контроля над государственными институтами. В эту систему были вовлечены должностные лица из органов власти, правоохранительной системы, сектора безопасности, судов и других структур.

По данным следствия, участники этой организации занимали ключевые должности в Верховной Раде, Кабинете министров, министерствах, правоохранительных органах, СБУ, Вооруженных силах Украины и местных администрациях. Они, как утверждается, создавали видимость законной деятельности, но действовали в интересах руководства организации.

Отдельный блок дела касается событий Революции Достоинства. Следствие считает, что после начала протестов в ноябре 2013 года руководство государства восприняло их как угрозу власти и приняло решение о силовом подавлении.

По версии следствия, для этого были привлечены руководители МВД, СБУ, Минобороны, Генпрокуратуры и других структур. Это привело к силовым разгонам протестующих и трагическим событиям 18–20 февраля 2014 года.

В период с ноября 2013 по февраль 2014 года, по данным следствия, погибли 70 гражданских лиц, более 1200 человек получили ранения различной степени тяжести.

К уголовной ответственности в рамках данного производства привлекаются 17 бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, бывший премьер-министр, руководители силовых ведомств и другие представители высшего руководства государства. Они объявлены в розыск и, по данным следствия, скрываются на территории России или на временно оккупированных территориях Украины.

В прокуратуре отмечают, что завершение расследования является лишь очередным этапом в процессе привлечения виновных к ответственности.

Напомним, один из бывших соратников Виктора Януковича, экс-депутат Александр Ефремов, получил российское гражданство и в настоящее время проживает в Москве. По данным журналистов, российский паспорт он оформил еще в 2022 году, а в российской столице его семья владеет элитной недвижимостью стоимостью около 4 млн долларов.

Ефремов после начала полномасштабного вторжения выехал из Украины через Словакию. Российский паспорт он, в частности, использовал для финансовых операций в России и посещения местных сервисов.