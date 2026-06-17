Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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Що відомо про завершення розслідування про узурпацію влади?

За матеріалами розслідування, після приходу до влади у 2010 році Янукович нібито використовував президентські повноваження не в інтересах держави, а для встановлення особистого контролю над державними інституціями. До цієї системи були залучені посадовці з органів влади, правоохоронної системи, сектору безпеки, судів та інших структур.

За даними слідства, учасники цієї організації обіймали ключові посади у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, міністерствах, правоохоронних органах, СБУ, Збройних силах України та місцевих адміністраціях. Вони, як стверджується, створювали видимість законної діяльності, але діяли в інтересах керівництва організації.

Окремий блок справи стосується подій Революції Гідності. Слідство вважає, що після початку протестів у листопаді 2013 року керівництво держави сприйняло їх як загрозу владі та ухвалило рішення про силове придушення.

За версією слідства, для цього були залучені керівники МВС, СБУ, Міноборони, Генпрокуратури та інших структур. Це призвело до силових розгонів протестувальників і трагічних подій 18 – 20 лютого 2014 року.

У період з листопада 2013 по лютий 2014 року, за даними слідства, загинули 70 цивільних осіб, понад 1200 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

До кримінальної відповідальності у провадженні притягуються 17 колишніх високопосадовців, серед яких Віктор Янукович, колишній прем'єр-міністр, керівники силових відомств та інші представники вищого керівництва держави. Вони оголошені у розшук і, за даними слідства, переховуються на території Росії або на тимчасово окупованих територіях України.

У прокуратурі наголошують, що завершення розслідування є лише черговим етапом у процесі притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, один із колишніх соратників Віктора Януковича, екснардеп Олександр Єфремов, отримав громадянство Росії та нині проживає в Москві. За даними журналістів, російський паспорт він оформив ще у 2022 році, а в російській столиці його родина володіє елітною нерухомістю вартістю близько 4 млн доларів.

Єфремов після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України через Словаччину. Російський паспорт він, зокрема, використовував для фінансових операцій у Росії та відвідування місцевих сервісів.