Элитное село: в Офисе генпрокурора рассказали, где сейчас Янукович
- Бывший президент Украины Виктор Янукович сейчас находится в России, в поселке Барвиха Московской области.
- Януковичу назначили 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству.
- Экс-заместитель начальника УГО Украины Константин Кобзарь также получил приговор в 10 лет.
Четвертый президент Украины, беглец Виктор Янукович получил второй приговор в украинском суде. После этого прокурор раскрыл детали о его месте пребывания.
О месте, где находится беглец, сообщил заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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Где сейчас Виктор Янукович
Бывший президент Украины сейчас находится в России, в Московской области.
По нашей информации, он находится в Московской области: поселок Барвиха Одинцовского района,
– сообщил прокурор.
Денис Иванов рассказал о Януковиче журналистам после оглашения приговора экс-президенту и экс-заместителю начальника УГО Украины Константину Кобзарю. Ему назначили наказание 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство.
Что известно о втором приговоре Януковичу
К слову, Янукович был признан виновным в похожих преступлениях, что Кобзарь, однако приговор получил другой – 15 лет.
Это уже второй приговор для четвертого президента Украины. В начале 2019 года его осудили за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны и назначили 13 лет лишения свободы.
В 2023 году заместитель руководителя Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Иван Бабенко рассказывал об условиях жизни Виктора Януковича в Московской области. По его словам, беглец получил временное убежище и проживает в микрорайоне Рублевка в элитном доме, который купил примерно за 50 миллионов долларов.