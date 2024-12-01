Светлая память Герою: на войне против России погиб Виктор Кухар с Днепропетровщины

На войне против российского агрессора погиб 47-летний уроженец Днепропетровщины Виктор Кухар. Мужчина защищал Украину с сентября 2023 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Софиевской поселковой территориальной общины.

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Гибель Виктора Кухаря

Так, Виктор Кухар родился 3 сентября 1977 года в селе Излучистое Софиевского района. Отмечается, что мужчина всю свою жизнь прожил в родном селе, работал и вместе с женой воспитывал двоих детей.

В сентябре 2023 года он стал в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защищать наше государство от российского агрессора. Служил солдатом-водителем инженерно-саперного взвода танкового батальона,

– указали в родной общине защитника.

Боевой путь Виктора пролегал через Николаевское направление, где он героически выполнял свой долг. К сожалению, именно там его жизнь оборвалась.



"Светлая память о мужественном воине навсегда останется в наших сердцах. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и скорбь", – сказал в Софиевской тергромаде.

Виктор Кухар погиб на Николаевском направлении / фото Софиевская тергромада

Церемония прощания с погибшим состоится 1 декабря 2024 года в 12:00 в селе Излучистое на улице Верхней.