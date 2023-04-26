Лучшее, что есть у россиян: для чего Путин держит Медведчука
Виктор Медведчук в последнее время активизировал свою деятельность в России. Раздает интервью телеканалам, пишет статьи, а также заявляет о политических движениях так называемых "оппонентов Зеленского".
Генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки (в 2020 – 2021 годах), глава ГУР Минобороны (в 2015 – 2016 годах) Валерий Кондратюк отметил, что медиаактивность Медведчука свидетельствует о том, что в России все очень плохо. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Медведчук – "пассия ФСБ"
Кондратюк подчеркнул, что на Виктора Януковича россияне уже не делают ставку, поэтому снова цепляются за кума Путина, несмотря на его антирейтинг в Украине.
Я бы назвал Медведчука "пассией ФСБ". И сейчас спецслужбы России пытаются "оплодотворить" его очередным антиукраинским проектом. Тем самым они пытаются вернуть расположение Владимира Путина,
– подчеркнул генерал-лейтенант.
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По информации, которой владеют украинские спецслужбы, в подчинение Медведчуку передаются определенные активы на оккупированных восточных территориях Украины и в Крыму.
"Россияне надеются после прекращения боевых действий и замораживания конфликта, вернуться к гибридной войне, потому что Путин ненавидит украинцев. В этой войне россияне будут полагаться на все лучшее, что у них есть. А это лучшее – господин Медведчук", – подчеркнул Кондратюк.
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Больше о приключениях Виктора Медведчука
- РосСМИ рассказали, что на решение Путина начать войну повлиял, в частности, Медведчук. Он врал главе Кремля о мощной поддержке его лично и пророссийских настроений в Украине. За якобы организацию политического сопротивления в Украине Медведчук получал сумасшедшие деньги от Кремля.
- С началом полномасштабного вторжения России в Украину кум Путина находился под домашним арестом, под которым он состоял из нескольких производств, в частности, за государственную измену. 26 февраля 2022 года он скрылся из-под домашнего ареста.
- 2 марта Медведчук был объявлен в розыск, а 12 апреля был задержан и по решению суда был арестован. Он находился за решеткой до начала 2023 года, когда Медведчука обменяли на украинских военных в аэропорту в Анкаре. Инициатива такого обмена принадлежала России.