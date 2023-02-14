"Достали из шкафа, стряхнули пыль": для каких игр Медведчук нужен Кремлю

Экс-депутат и государственный изменник Виктор Медведчук начинает появляться в российском медийном пространстве. Владимир Путин может использовать его в своих политических манипуляциях.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что появление Медведчука в публичном пространстве может спровоцировать новые санкции против него.

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"Путин понимает, что мертвый Медведчук ему никакой пользы не принесет. Я думаю, что Медведчука достали из шкафа, стряхнули с его чучела пыль для того, чтобы формировать определенное руководство в изгнании", – предположил политтехнолог.

Путин может сделать это, чтобы показать, что условно легитимные бывшие украинские политики могут сформировать правление, предположил Тизенгаузен.

Вероятно, кремлевский диктатор хочет собрать таких политиков, как Николай Азаров, Александр Захарченко и тому подобное, посадить их у себя в изгнании, чтобы они периодически говорили, что Украину захватили нацисты, но если их туда вернут, то все будет хорошо.

Последствия для Медведчука

Тизенгаузен отметил, что Медведчук, по всей вероятности, сейчас не хотел бы возвращаться в публичную политику, ведь перед обменом тот общался с представителями Службы безопасности Украины. О том, что он рассказал, украинцы узнают уже после войны, однако если Медведчук снова появится в публичном пространстве с политическими заявлениями, он непременно получит новые санкции.

Давайте говорить прямо, он сохранил часть активов не только в Украине, но и за рубежом. Я думаю, что в Украине найдут все, в России у него вряд ли что-нибудь заберут, а за границей он снова начнет все терять,

– добавил говорящий.

Заметим, что Медведчук должен был быть одним из тех людей, которые готовили бы почву для радостной встречи российской армии в Украине, но со своей задачей не справился. Поговаривали, что в России за это его ждет расплата.

Тизенгаузен отметил, что не стоит анализировать ситуацию в логических категориях. Возможно, Путин, наоборот, пожал ему руку Медведчуку и похвалил его.

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