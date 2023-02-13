Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він підкреслив, що поява Медведчука в публічному просторі може спровокувати нові санкції проти нього.

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"Путін розуміє, що мертвий Медведчук йому ніякої користі не принесе. Я думаю, що Медведчука дістали із шафи, стряхнули з його опудала пил для того, щоб формувати певне керівництво в екзилі, керівництво у вигнанні", – припустив політтехнолог.

Путін може зробити це, аби показати, що є умовно легітимні колишні українські політики, які можуть сформувати правління, припустив Тизенгаузен.

Ймовірно кремлівський диктатор хоче зібрати таких політиків, як Микола Азаров, Олександр Захарченко тощо, посадити їх в себе у вигнанні, аби вони періодично говорили, що Україну захопили нацисти, але, якщо їх туди повернуть, то все буде добре.

Наслідки для Медведчука

Тизенгаузен зауважив, що Медведчук, імовірно, зараз не хотів би повертатися в публічну політику, адже перед обміном той спілкувався з представниками Служби безпеки України. Про те, що він розповів, українці дізнаються уже після війни, однак, якщо Медведчук знову з'явиться у публічному просторі з політичними заявами, він неодмінно отримає нові санкції.

Давайте говорити прямо, він зберіг частину активів, не лише в Україні, а й за кордоном. Я думаю, що в Україні знайдуть все, в Росії в нього навряд щось заберуть, а за кордоном він знову почне все втрачати,

– додав мовець.

Зауважимо, що Медведчук мав бути одним з тих людей, що готували б ґрунт для радісної зустрічі російської армії в Україні, але із своїм завданням не впорався. Подейкували, що в Росії за це на нього чекає розплата.

На це Тизенгаузен зауважив, що не варто аналізувати ситуацію в логічних категоріях. Можливо, Путін навпаки потис йому руку Медведчуку і похвалив його.

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