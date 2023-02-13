Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він підкреслив, що поява Медведчука в публічному просторі може спровокувати нові санкції проти нього.
Дивіться також Медведчук намагається достукатися до Путіна через Кабаєву, – політолог
"Путін розуміє, що мертвий Медведчук йому ніякої користі не принесе. Я думаю, що Медведчука дістали із шафи, стряхнули з його опудала пил для того, щоб формувати певне керівництво в екзилі, керівництво у вигнанні", – припустив політтехнолог.
Путін може зробити це, аби показати, що є умовно легітимні колишні українські політики, які можуть сформувати правління, припустив Тизенгаузен.
Ймовірно кремлівський диктатор хоче зібрати таких політиків, як Микола Азаров, Олександр Захарченко тощо, посадити їх в себе у вигнанні, аби вони періодично говорили, що Україну захопили нацисти, але, якщо їх туди повернуть, то все буде добре.
Наслідки для Медведчука
Тизенгаузен зауважив, що Медведчук, імовірно, зараз не хотів би повертатися в публічну політику, адже перед обміном той спілкувався з представниками Служби безпеки України. Про те, що він розповів, українці дізнаються уже після війни, однак, якщо Медведчук знову з'явиться у публічному просторі з політичними заявами, він неодмінно отримає нові санкції.
Давайте говорити прямо, він зберіг частину активів, не лише в Україні, а й за кордоном. Я думаю, що в Україні знайдуть все, в Росії в нього навряд щось заберуть, а за кордоном він знову почне все втрачати,
– додав мовець.
Зауважимо, що Медведчук мав бути одним з тих людей, що готували б ґрунт для радісної зустрічі російської армії в Україні, але із своїм завданням не впорався. Подейкували, що в Росії за це на нього чекає розплата.
На це Тизенгаузен зауважив, що не варто аналізувати ситуацію в логічних категоріях. Можливо, Путін навпаки потис йому руку Медведчуку і похвалив його.
Тизенгаузен про майбутню долю Медведчука: дивитись відео
Останні новини про Віктора Медведчука
- У грудні 2022 року Медведчука бачили в Криму. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Кремль міг спеціально "засвітити" нардепа, щоб показати, що той ще живий.
- Стало відомо, що компанії дружини Медведчука Оксани Марченко фінансували Росгвардію та МВС Росії.
- Політолог Олексій Кошель повідомив, що зрадник Медведчук не має доступу ні до свого кума, ні до ключових осіб Росії. Екснардеп намагається достукатися до Путіна через його ймовірну коханку Аліну Кабаєву.