"Орбан заставляет его чухаться": политолог объяснил позитив от Венгрии в Евросоюзе

Венгрия намерена провести консультации с населением страны. Главный вопрос – поддерживают ли венгры членство Украины в ЕС. Но премьер страны Виктор Орбан хочет извлечь максимальную пользу, поэтому будет разыгрывать разные "спектакли".

Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Лисный, отметив, что здесь говорится не о самом вступлении в ЕС, а о начале переговоров насчёт вступления.

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"В настоящее время Венгрия демонстрирует следующее: "Мы не хотим, чтобы Украина даже начинала переговоры. Вот есть закон о нацменьшинствах, нас это не устраивает. Поэтому, давайте, возможно, дадим Украине какой-нибудь другой статус, и пусть она успокоится им", – сказал политолог.

Какая польза от Орбана в ЕС

Виктор Орбан понимает, что, если он будет периодически вставлять палки в колеса, в частности, Украине и действиям ЕС, то ему будут идти навстречу. Будут давать определенные средства и он сможет удерживать свою власть сколько угодно.

"Он будет делать этот "спектакль" регулярно. Думаю, что он будет уступать, когда будет получать определенные выгоды. Хорошо, что Орбан есть для ЕС. Ведь он показывает, что есть неэффективные механизмы", – отметил Лисный.

Мол, иначе бы Европейский Союз долго думал или даже не думал бы вообще о том, как сделать свою работу более эффективной. А здесь есть тот, кто усложняет ситуацию.

Поэтому Евросоюз должен чухаться и что-то делать. Орбан считал, что, если он вообще застопорит вопросы помощи Украине, он получит очередной пряник себе. А ЕС говорит: "Ок, тогда каждая страна будет давать определенную сумму и получится та сумма, которую мы хотели оказать в помощь",

– добавил политолог.

Так крупной организации с очень сильной бюрократией приходится что-то делать, ведь к позиции премьера Венгрии может кто-то еще присоединиться. И тогда будут очень большие вопросы насчёт эффективности Европейского Союза.

"Раздаются и слухи, и планы, что нужно реформировать ЕС, делать более мобильным насчёт принятия решений", – сказал Олег Лисный.

Позиция Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС