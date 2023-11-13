Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Лісний, зауваживши, що тут мовиться не про сам вступ в ЄС, а про початок переговорів щодо вступу.
До теми Треба робити це негайно: як ЄС може покласти край блокуванням Угорщини
"Нині Угорщина демонструє наступне: "Ми не хочемо, щоби Україна навіть починала переговори. От, є закон про нацменшини, нас це не влаштовує. Тому, давайте, можливо, дамо Україні якийсь інший статус, і хай вона заспокоїться ним", – сказав політолог.
Яка користь від Орбана в ЄС
Віктор Орбан розуміє, що, якщо він періодично вставлятиме палиці в колеса, зокрема, Україні та діям ЄС, то йому йтимуть назустріч. Даватимуть певні кошти й він зможе утримувати свою владу скільки захоче.
"Він робитиме цю "виставу" регулярно. Думаю, що він поступатиметься, коли отримуватиме певні зиски. Добре, що Орбан є для ЄС. Адже він показує, що є неефективні механізми", – зазначив Лісний.
Мовляв, інакше б Європейський Союз довго думав або навіть би не думав взагалі про те, як зробити свою роботу ефективнішою. А тут є той, хто ускладнює ситуацію.
Тому Євросоюз має чухатися і щось робити. Орбан вважав, що, якщо він взагалі застопорить питання допомоги Україні, то він отримає черговий пряник собі. А ЄС каже: "Ок, тоді кожна країна даватиме певну суму й вийде та сума, яку ми хотіли надати як допомогу",
– додав політолог.
Так великій організації з дуже сильною бюрократією доводиться щось робити, адже до позиції прем'єра Угорщини може ще хтось долучитися. І тоді будуть дуже великі питання щодо ефективності Європейського Союзу.
"Лунають і чутки, і плани, що треба реформувати ЄС, робити мобільнішим щодо ухвалення рішень", – сказав Олег Лісний.
Позиція Угорщини щодо вступу України в ЄС
- Єврокомісія заявила, що рекомендує почати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Раніше Угорщина наголошувала, що блокуватиме початок цих переговорів. Це країна планує робити до того часу, поки не розв'яжуть питання щодо нацменшин. Мовляв, усе через те, що буцімто нові українські закони зробили життя угорців на території України "нестерпним".
- Тим часом Україна уже надіслала Угорщині дорожню карту щодо того, як можна розв'язати ці претензії.
- Віктор Орбан заявив, що Угорщина проти початку переговорів щодо членства України в ЄС. За його словами, це "чітка позиція країни".