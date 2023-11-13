Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Лісний, зауваживши, що тут мовиться не про сам вступ в ЄС, а про початок переговорів щодо вступу.

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"Нині Угорщина демонструє наступне: "Ми не хочемо, щоби Україна навіть починала переговори. От, є закон про нацменшини, нас це не влаштовує. Тому, давайте, можливо, дамо Україні якийсь інший статус, і хай вона заспокоїться ним", – сказав політолог.

Яка користь від Орбана в ЄС

Віктор Орбан розуміє, що, якщо він періодично вставлятиме палиці в колеса, зокрема, Україні та діям ЄС, то йому йтимуть назустріч. Даватимуть певні кошти й він зможе утримувати свою владу скільки захоче.

"Він робитиме цю "виставу" регулярно. Думаю, що він поступатиметься, коли отримуватиме певні зиски. Добре, що Орбан є для ЄС. Адже він показує, що є неефективні механізми", – зазначив Лісний.

Мовляв, інакше б Європейський Союз довго думав або навіть би не думав взагалі про те, як зробити свою роботу ефективнішою. А тут є той, хто ускладнює ситуацію.

Тому Євросоюз має чухатися і щось робити. Орбан вважав, що, якщо він взагалі застопорить питання допомоги Україні, то він отримає черговий пряник собі. А ЄС каже: "Ок, тоді кожна країна даватиме певну суму й вийде та сума, яку ми хотіли надати як допомогу",

– додав політолог.

Так великій організації з дуже сильною бюрократією доводиться щось робити, адже до позиції прем'єра Угорщини може ще хтось долучитися. І тоді будуть дуже великі питання щодо ефективності Європейського Союзу.

"Лунають і чутки, і плани, що треба реформувати ЄС, робити мобільнішим щодо ухвалення рішень", – сказав Олег Лісний.

Позиція Угорщини щодо вступу України в ЄС