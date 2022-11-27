Орбан шокировал заявлением с критикой России: заговорил о суверенной Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан неожиданно заговорил об угрозах России. Он заявил, что необходимо позаботиться о том, чтобы Украина оставалась суверенным государством.

Орбан всегда отличался приверженностью Москве, но выдал новые заявления выступая на конгрессе участников Международного объединения христианских демократов.

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Венгерский премьер начал говорить о политической ситуации в Европе. Среди вызовов он назвал войну в Украине, экономический кризис, нелегальную миграцию и распространение западной неомарксистской идеологии.

Европа едина в плане целей, главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина.

– сказал Орбан.

На санкции все равно жаловался

В то же время, премьер продолжал жаловаться на европейские санкции против России, отмечая, что нужно избежать рецессии. Утверждал, что высокие цены на энергоносители из-за войны и санкций Евросоюза усложняют эту задачу для стран Центрально-Восточной Европы.

По словам Орбана, среди европейских чиновников расходятся мнения по поводу санкций. Якобы эти "дебаты" будут продолжаться.

Предыдущие выходки Орбана

Недавно Орбан попал в очередной скандал. Он публично появился в шарфе с изображением "Великой Венгрии", в состав которой "включили" территории Украины и Румынии.

Сам премьер оправдывался, будто "футбол – это не политика". В украинском МИД заявили, что такие проделки премьера не способствуют улучшению украинско-венгерских отношений и требуют извинений.

Ранее Орбан не раз критиковал политику ЕС против России. Он считает, что санкции ЕС против России провалились и призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией.

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