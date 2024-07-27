"Россия думает, что имеет право на самооборону": Орбан выдал новое циничное заявление о войне

Виктор Орбан заявил, что Украина и Россия не смогут самостоятельно договориться о мире и завершить войну, поэтому к этому надо привлекать третью страну. Более того, он утверждает, что каждая из стран руководствуется "собственной правдой".

Венгерский премьер цинично добавил, что украинцы считают войну российским вторжением, которое нарушает международное, одновременно – Россия якобы "имеет право на самооборону". Такие слова он объяснил тем, что в Кремле не хотят видеть на границе "войска и оружие НАТО".

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Орбан выдал новое циничное заявление

Выступая в летнем лагере Тушваньош в Румынии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз отличился пророссийскими заявлениями. Так, он утверждает, что мир в Украине может наступить только в том случае, если будет вмешательство другой страны.

Если это зависит от двух воюющих сторон, Украины и России, то мира не будет. Мир может быть принесен только извне,

– заявил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что Украина и Россия якобы "одинаково несут жестокие потери в войне, которые исчисляются сотнями тысяч". Впрочем, по словам Орбана, обе страны "все еще не хотят примириться".

Однако больше всего поражают следующие заявления, в которых Орбан решил сравнить Украину и Россию. Так, премьер Венгрии решил "осветить" позиции стран. Орбан начал утверждать, что Украина и Россия верят, что могут победить, однако "обе руководствуются собственной реальной или мнимой правдой". По словам Орбана, украинцы "считают", что вторжение России – это война, которая нарушает международное право и территориальный суверенитет, а потому украинцы осуществляют самооборону и ведут войну за независимость.

В то же время Орбан заявил, что Россия также "имеет право на самооборону". Мол, по мнению россиян, в Украине "происходят серьезные военные мероприятия НАТО", а потому в Кремле "не хотят видеть натовские войска или натовское оружие на российско-украинской границе". Орбан добавил, что из-за этого в России считают, что "имеют право на самооборону", а война – якобы является "спровоцированной".

Таким образом, каждый имеет какую-то справедливость, мнимую или реальную, и ни одна из сторон не откажется от войны... Это ведет прямо к эскалации,

– резюмировал Орбан.

К слову, ранее стало известно, что Совет ЕС обсудит поведение Орбана и его пророссийские заявления. Так, страны-члены оценивают такую позицию Венгрии, которая в настоящее время по ротационному принципу председательствует в ЕС, ведь говорится о защите Украины, которая подверглась агрессии.