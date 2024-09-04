Россия снова забрала жизнь энергетика: в больнице умер специалист с Запада Виктор Паламарчук

Электромонтер Виктор Паламарчук умер в больнице. Энергетик попал под обстрел врага 26 августа 2024 года.

Энергетик работал электромонтером по обслуживанию подстанции центра обслуживания сети в Западном регионе. К сожалению, он получил ранения 26 августа.

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Что известно о трагедии

26 августа, во время масштабного ракетно-дронового удара врага по объектам энергетики, Виктор Петрович получил тяжелое ранение. Медики пытались его спасти, но тщетно,

– заявили в Укрэнерго.

В компании объяснили, что после нескольких дней борьбы за жизнь Виктор Паламарчук умер в больнице.

Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Виктора Паламарчука,

– заявили в Укрэнерго.

Там добавили, что энергетик только несколько дней не дожил до своего дня рождения. Так, 7 сентября ему должно было бы исполниться 56 лет.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибшего энергетика.

К сожалению, в июне во время обстрелов во время обстрелов погибли двое энергетиков ДТЭК:

диспетчер подстанции Укрэнерго 38-летний Денис Новиков, который работал в Запорожском районе;

машинист электростанции другой энергетической компании 36-летний Константин Гусак.

В начале 2023 года в ДТЭК рассказали, что за время полномасштабной войны 127 их работников погибли, 319 ранены, 46 пропали без вести, еще четверо – были в плену.

Также 20 июня 2024 года в ДТЭК заявили, что с начала полномасштабного вторжения Россия более 180 раз обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. Только на теплоэлектростанциях Россия ранила 51 работника, убила трех энергетиков.