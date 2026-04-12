24 Канал Новости Украины Более года считался пропавшим без вести: на войне погиб закарпатец Виктор Шпиньович
12 апреля, 07:06
Более года считался пропавшим без вести: на войне погиб закарпатец Виктор Шпиньович

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • На войне погиб житель Закарпатской области Виктор Шпиньович.
  • Извещение о его смерти поступило 10 апреля 2026 года.

На войне погиб житель Закарпатской области Виктор Шпиньович. Украинский защитник больше года считался без вести пропавшим.

Извещение о смерти военного поступило только 10 апреля 2026 года. Об этом сообщили в Заречанской общине.

Смотрите также Погибли в один день: в Полтаве похоронили нацгвардейцев "Хоббита" и "Сову"

Что известно о погибшем военном?

Виктор Шпиньович служил в аэромобильном батальоне воинской части А0281. Украинский защитник был гранатометчиком.

Жизнь военного оборвалась 28 февраля 2025 года в районе населенного пункта Малая Локня, что в Курской области. На сайте общины сообщили, что погиб Шпиньович героически.

Украинский защитник погиб в результате штурмовых действий противника, мужественно выполняя свой воинский долг. Выражаем искренние соболезнования родным нашего Героя,
– отметили в общине.

Также вся информация о предстоящих похоронах буду опубликована позже.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Шпиньовича. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

  • Сергей Ковальчук погиб 4 апреля 2026 года в Харьковской области. Он родился в 1993 году в селе Благодатное Волынской области.

  • Антон Полюхович, разведчик с позывным "Умник", погиб на фронте. Он поразил уникальной операцией, захватив пленных во время рейда на Каховское водохранилище, и получил орден "За мужество" за свою службу.

  • На войне погиб морской пехотинец Петр Герасимишин. Украинский защитник родился в 1975 году в селе Черный лес Тернопольской области.