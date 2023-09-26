Умеров прокомментировал слухи о смерти командующего Черноморским флотом

Глава Минобороны Рустем Умеров прокомментировал слухи вокруг вероятной ликвидации командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова. Министр отметил, что смерть российского адмирала стала бы хорошей новостью для всех.

Умеров подчеркнул, что ликвидация Виктора Соколова свидетельствовала о начале деоккупации украинского Крыма. По словам министра, адмирала в здании, куда попали ВСУ, вообще "не должно быть".

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Умеров прокомментировал смерть адмирала Соколова

Журналисты отметили, что министр обороны Украины "не подтвердил и не опроверг" смерть командующего Черноморским флотом России в результате ракетного удара по штабу захватчиков в Севастополе.

"Он находился на наших временно оккупированных территориях. Его там вообще не должно было быть", – подчеркнул Умеров.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что вероятная смерть Соколова станет хорошим поводом к тому, чтобы мир увидел, что наше государство продолжает освобождать территорию от врага.

Если он погиб, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупировать нашу территорию,

– заметил министр.

Украина проверяет информацию о смерти Соколова

В Силах специальных операций 26 сентября заявили, что после публикации видео россиян с живым командующим Черноморским флотом военные проверяют информацию о возможной смерти Соколова. Ведь многие тела еще не удалось идентифицировать.

В то же время, если смерть адмирала подтвердят, то это станет первым за более ста лет случаем ликвидацией российского командующего флотом. Ранее подобный случай произошел в 1904 году во время русско-японской войны.

В конце концов, аналитики американского Института изучения войны подчеркнули, что ликвидация Соколова и других командиров российской армии станет значительным ударом для врага. В частности это приведет к серьезным проблемам с командованием Черноморским флотом.