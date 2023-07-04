Навеки осталось 20: в Хмельницкой области попрощались с погибшим пограничником

В Хмельницкой области простились с погибшим пограничником Виктором Трайничем. Ему навсегда осталось 20 лет.

Виктор погиб 26 июня во время боевой задачи в Донецкой области. Дома его встретили "живым коридором" и похоронили с военными почестями.

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Что известно о погибшем воине

После окончания школы Виктор поступил в Национальную академию государственной пограничной службы. С начала полномасштабного вторжения он встал на защиту Украины.

Виктор стал заместителем начальника второго пограничного залога 2-го отдела ГПСУ. И позже в таком юном возрасте был лейтенантом.

Защитник погиб 26 июня 2023 года в районе Богдановки Донецкой области. Его сердце остановилось во время выполнения боевой задачи.

С Виктором простились в его родном поселке Меджибож. Героя похоронили на местном кладбище в Требуховцах.

Прощание с погибшим Героем: смотрите видео

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