Экс-замглавы Госспецсвязи отправили в СИЗО: впрочем, есть нюанс
Источник:САП
Суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Госспецсвязи. Виктора Жору вместе с другими лицами подозревают в завладении свыше 62 миллионами гривен государственных средств при закупке программного обеспечения.
ВАКС 27 ноября отправил подозреваемого в СИЗО. Однако с правом внесения залога.
Интересно У экс-главы Госспецсвязи есть криптокошелек, в котором хранится 1,5 миллиона долларов, – САП
СИЗО или 10 миллионов гривен залога
Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП. К экс-заместителю председателя Госспецсвязи применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 миллионов гривен залога и возложением процессуальных обязанностей при его внесении.
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В чем подозревают экс-руководство Госспецсвязи
- 20 ноября 2023 года НАБУ и САП разоблачили организованную группу, в состав которой входило руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на завладении государственными средствами на сумму более 62 миллионов гривен.
- Следствие установило, что на протяжении 2020 – 2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.
- Для этого привлекли 2 подконтрольные компании. Чтобы избежать открытых торгов и обеспечить победу, закупку засекретили.
- Далее с этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего программного обеспечения и услуг. Перечислило в 2021 – 2022 годах более 285 миллионов гривен.
- Впрочем, отметили в НАБУ, реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила всего 223 миллиона. Разницей более 62 миллионов гривен и завладели участники.
- По данным следствия, эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.
- Правительство 20 ноября уволило с должности председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.