Гибель украинской журналистки Рощиной в плену: Россия не отдает тело
Российская сторона затягивает процесс передачи тела украинской журналистки Виктории Рощиной Украине.
Об этом во время брифинга сказал народный депутат Ярослав Юрчишин, сообщил корреспондент Укринформа, пишет 24 Канал.
Смотрите также Погибла в плену России: тело журналистки Виктории Рощиной не вернули в рамках обмена 18 октября
Россия затягивает процесс передачи тела Рощиной Украине
Что касается случая с Викторией Рощиной... то ее истории Россия даже не дает закончиться. Отец до сих пор не получил дополнительных официальных подтверждений с российской стороны (о гибели дочери – ред.). И, соответственно, Россия затягивает с передачей Украине тела Виктории. И мы не можем провести похороны или получить конкретную информацию (относительно этого – ред.),
– отметил Ярослав Юрчишин.
Напомним, 10 октября в сети появилась информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной. Она находилась в российском плену. Известно, что Офис генпрокурора начал расследование смерти украинской журналистки. Производство, открытое по факту исчезновения Виктории Рощиной, доквалифицировали до военного преступления, соединенного с умышленным убийством.