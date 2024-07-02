Виктории Спартц предъявили обвинение в нарушении правил ношения оружия, – СМИ

Республиканка Виктория Спартц принесла пистолет в Вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса. Ей предъявили обвинение в нарушении правил ношения оружия.

Законодательница Палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц, известная своими скандальными заявлениями относительно Украины, получила обвинения в нарушении правил ношения оружия.

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Подробности инцидента

28 июня Управление транспортной безопасности (TSA), которое не называло имена пассажиров, заявило, что во время проверки сотрудники аэропорта имени Даллеса обнаружили огнестрельное оружие 38 калибра. Пистолет лежал в ручной клади и был незаряженным.

СМИ быстро выяснили, что речь идет о Виктории Спартц. Зато в офисе конгрессвумен заявили, что она "случайно" привезла пустой пистолет в своем чемодане.

Сообщается также, что женщина получила вызов в суд, после чего продолжила свою поездку в Европу на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ.