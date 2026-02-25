Навсегда в строю: На Волыни попрощались с погибшей полицейской Викторией Шпилькой

В результате теракта во Львове 22 февраля погибла полицейская Виктория Шпилька. Провели в последний путь 23-летнюю патрульную на родной для нее Волыни.

Прощание состоялось 25 февраля. Об этом сообщило Общественное.

Смотрите также "Заказ" за 100 долларов: как девушка из Харькова "заманила" полицию на место теракта во Львове

Прощание с погибшей полицейской

Ночью 22 февраля во Львове два патрульных экипажа прибыли на вызов, который оказался фейковым. По прибытию полицейских там прогремели два взрыва. В результате теракта погибла 23-летняя Виктория Шпилька.

Журналисты сообщили, что в селе Верба в Волынской области 25 февраля состоялось прощание с погибшей. На чин похорон патрульной пришли ее коллеги, родные и близкие.

Викторию Шпильку провели в последний путь: смотрите видео

По данным Нацполиции, Виктория была старшим лейтенантом полиции родом из Волыни. Она одной из первых прибыла на вызов той ночью.

Какие детали теракта во Львове?