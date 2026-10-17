Один из больших городов Украины осталось без света из-за атаки России
Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре украинских городов. В результате очередного удара без света осталась Винница.
Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов.
Какова ситуация со светом в Виннице?
По словам мэра, специалисты еще оценивают масштабы разрушений.
Критически важная инфраструктура пока будет работать на резервном питании.
На время отсутствия света электротранспорт не будет курсировать. Зато на улицы выйдет больше автобусов и маршрутных такси.
"Если пропадет интернет, для получения информации включайте радио "Город над Бугом" на частоте 101,8 FM", – уточнил мэр.
Напомним, накануне Винница оказалась под массированной атакой. Российские дроны повредили гражданскую инфраструктуру. Власти сообщали о шести раненых, доставленных в больницу. Пятеро получили ранения легкой и средней степени тяжести. Еще один человек – 25-летняя девушка – находится в тяжелом состоянии.
После серии взрывов перебои со светом и водой фиксировались в Житомире. Более 300 000 абонентов оставались без электричества в Луцке. Тем временем в Ровенской области предупредили о возможной новой волне российских атак. Жители призывают не игнорировать воздушные тревоги, зарядить телефоны и подготовить запасные источники питания.