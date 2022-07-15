4 пострадавших в результате удара россиян находятся в критическом состоянии, – мэр Винницы
После ракетных обстрелов Винницы в больнице оказались около 80 человек, из них 15 пациентов – в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших – в критическом.
Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов в эфире всеукраинского телемарафона. Всего за медицинской помощью обратились 197 пострадавших.
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Повреждения у пострадавших достаточно серьезные.
За жизнь 4 человек борются врачи, ведь потерпевшие получили очень серьезные повреждения. На сегодняшний день медицинские учреждения обеспечены всем необходимым,
– подчеркнул Моргунов.
Что касается погибших, то их – 23, среди них – трое детей. Один человек умер уже в больнице. Городской совет обещает оплатить захоронение жертв обстрела.
11 человек до сих пор разыскивают
В ГСЧС ранее сообщили, что по состоянию на 15 июля в розыске находились 11 человек. Они, по информации родных и близких, находились в районе попадания ракет. После атаки на Винницу связь с этими людьми исчезла.Обратите внимание! Разбор завалов продолжается, к этим работам привлекли более 400 человек и 70 единиц техники.
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Что известно об обстреле Винницы 14 июля: коротко
- Ракетный обстрел произошел около 11:00 – во время массовой воздушной тревоги.
- Ракеты попали в гражданский объект возле дома быта "Юбилейный".
- Совсем рядом транспортная развязка и стоянка такси.
- Стреляли враги с подлодки из Черного моря.
- Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших. Для этого родственники без вести пропавших прошли ДНК-экспертизу.
- минобороны россии в очередной раз соврали: государство-агрессор заявило, что, мол, в Виннице была встреча с поставщиками западного вооружения.
Смотрите в видео о ракетных обстрелах Винницы "Калибрамы":