Ночью ВСУ "припомнят" оккупантам Винницу, Николаев и Харьков, – Арестович

Украина "припомнит" оккупантам коварные ракетные удары по Виннице, Николаеву и Харькову. Ночью захватчикам будет очень несладко.

По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, между украинскими защитниками и российскими оккупантами есть большая разница . ВСУ наносят удары только по военным целям и каждый раз оценивают возможные последствия. Россияне же цинично терроризируют мирное население своими ракетами.

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путинский режим убьют на поле боя

Арестович подчеркивает, что удары крылатыми ракетами по мирному городу – это не просто обычное нарушение правил ведения войны. путин с его прихвостнями избрали путь антицивилизации . Они буквально отвергают всю логику и знания, которые люди получали за годы.

На такие вещи цивилизация будет давать ответ – санкции, передача дополнительного оружия. Конечно, Запад движется не столь быстро, как хочется. Но они постепенно ускоряются. И впоследствии путинский режим буквально уничтожат на поле боя.

Будет еще много наших ударов, ответных их ударов, снова наших и снова их. Путинский режим будет уничтожен на поле боя. Других способов преодолеть его не существует. А убьет его та роль, которую они себе выбрали – антицивилизации,

– подчеркнул Арестович.

Арестович подчеркнул, что сегодня ночью Вооруженные Силы Украины ответят за коварные удары по Виннице. Николаев и Харьков.

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