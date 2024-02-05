Реанимировать не удалось: в Виннице вспыхнула многоэтажка, есть жертва

Вечером 4 февраля в Виннице вспыхнул пожар в многоэтажном доме. К сожалению, не обошлось без жертв.

Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже. На полу коридора чрезвычайники обнаружили мужчину без признаков жизни.

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Мужчину пытались реанимировать, впрочем, не удалось

Возгорание в многоэтажке произошло вечером воскресенья. Мужчину вынесли из задымленного дома на улицу.

Врачи пытались человека реанимировать, однако, спасти жизнь 68-летнему мужчине не удалось,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели оперативно эвакуировали из подъезда 55 жителей. Вероятно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.

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Пожар вспыхнул в одной из квартир / Фото ГСЧС

Во Львове горел гериатрический пансионат

Вечером 28 января во Львове на улице Медовой пещеры вспыхнул пожар в гериатрическом пансионате. Из здания эвакуировали более 200 человек.

К сожалению, не обошлось без жертв. От многочисленных ожогов и отравления продуктами горения погиб мужчина.

Глава ОВА отметил, что одной из версий, почему мог произойти пожар, является курение в комнате. В то же время Максим Козицкий сказал, что причину возгорания устанавливают правоохранители.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.