В Виннице и Житомире тревожные сирены – направляйтесь в укрытие

В Виннице и Житомире сирены предупреждают о воздушной угрозе. Они снова зазвучали в городах утра 4 марта около 8:00.

Жители этих городов – немедленно укройтесь в ближайшем к вам укрытии. Возьмите с собой самое необходимое и помогите добраться туда близким.

Читайте также В Виннице задержали переселенку, которая агитировала за "русский мир"

Не покидайте укрытие, пока не услышите отбой воздушной тревоги. Об этом будут оповещать отдельным сигналом, когда выходить будет безопасно.

Воздушную тревогу объявили одновременно и в Харькове, а также В Киеве и области. Если вы там – также направляйтесь в укрытие.

​

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!