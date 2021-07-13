В Винницкой области беременная женщина сбила насмерть 2 пешеходов
Источник:Полиция
В Винницкой области 12 июля 26-летняя беременная женщина сбила насмерть 2 человек. Еще одна женщина получила травмы.
Трагедия произошла вблизи села Аннополь. На дороге столкнулись 2 автомобиля. В результате удара иномарку выбросило на обочину.
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Женщины, стоявшие на обочине, – в возрасте 54 и 64 лет – погибли на месте ДТП. Кроме того, 69-летнюю местную жительницу госпитализировали с травмами.
За рулем иномарки находилась беременная женщина. Ее госпитализировали в местное медучреждение. Кроме того, на больничной койке также оказался водитель второй машины.
Сейчас автомобили изъяли на арестплощадку. Правоохранители устанавливают детали ДТП.
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