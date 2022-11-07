Называл Украину – "малороссией": в Винницкой области разоблачили митрополита-предателя
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Он разжигал религиозную вражду.
В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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СБУ сообщила о подозрении митрополиту московского патриархата
Как оказалось, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Соответствующие материалы были размещены на личном сайте священника.
По данным следствия, предатель обнародовал статью, в которой отрицает самостоятельность Православной Церкви Украины, называет ее священников "самосвятами-раскольниками", а Украину – "малороссией".
Таким образом, митрополит получил сообщение о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
Митрополиту сообщили о подозрении / фото СБУ
В Украине разоблачают предателей
- В октябре Служба безопасности Украины разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию России. Он разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.
- Также СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области. Отмечают, что отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины.
- Недавно украинская контрразведка СБУ разоблачила еще одну предательницу. Ею оказалась жительница Житомирской области, которая помогала врагу.
- СБУ нашла еще одного вражеского приспешника в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленником оказался депутат одного из поселковых советов Купянского района.
- Кроме того, сотрудники СБУ задержали "крота" в харьковском управлении. Расследование уже завершено. Суд вскоре вынесет предателю приговор.
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