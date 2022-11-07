Называл Украину – "малороссией": в Винницкой области разоблачили митрополита-предателя

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Он разжигал религиозную вражду.

В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как оказалось, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Соответствующие материалы были размещены на личном сайте священника.

По данным следствия, предатель обнародовал статью, в которой отрицает самостоятельность Православной Церкви Украины, называет ее священников "самосвятами-раскольниками", а Украину – "малороссией".

Таким образом, митрополит получил сообщение о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Митрополиту сообщили о подозрении / фото СБУ

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