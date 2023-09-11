В Винницкой области в пруду утонул 2-летний мальчик

В Винницкой области в пруду утонул маленький мальчик. Ему было всего 2 года.

Трагедия произошла 10 сентября возле села Майдан Чапельский Лука-Мелешковской общины. Об этом рассказал староста Сокиринецкого старостинского округа Олег Тернопольский.

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В Винницкой области утонул маленький мальчик

По словам Тернопольского, семья не местная. Отец ребенка арендует в обществе пруд. Трагедия произошла, когда люди приехали к водоему.

Сейчас правоохранители выясняют причину гибели мальчика. Спикер ГУ НП в области Зарина Маевская отметила, что по этому факту открыли два уголовных производства. Первое – по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка. А второе – по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Вывод судебно-медицинской экспертизы будет через месяц-полтора.

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