В Винницкой области в пруду утонул 2-летний мальчик
Источник:Суспильне
В Винницкой области в пруду утонул маленький мальчик. Ему было всего 2 года.
Трагедия произошла 10 сентября возле села Майдан Чапельский Лука-Мелешковской общины. Об этом рассказал староста Сокиринецкого старостинского округа Олег Тернопольский.
Обратите внимание В Ровенской области утонул 12-летний мальчик: его друга спас рыбак
В Винницкой области утонул маленький мальчик
По словам Тернопольского, семья не местная. Отец ребенка арендует в обществе пруд. Трагедия произошла, когда люди приехали к водоему.
Сейчас правоохранители выясняют причину гибели мальчика. Спикер ГУ НП в области Зарина Маевская отметила, что по этому факту открыли два уголовных производства. Первое – по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка. А второе – по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.
Вывод судебно-медицинской экспертизы будет через месяц-полтора.
Другие подобные трагические случаи
- Напомним, что ранее в Ровенской области на водоеме погиб 12-летний мальчик. Его друга успел спасти рыбак. Трагедия произошла в селе Бабка Варасской городской территориальной громады. Ребенок утонул в реке Стыр.
- В Виннице в реке Южный Буг утонул ребенок. 12-летний мальчик хотел доплыть до островка. Но, к сожалению, ребенок ушел под воду.
- А в Изюмском районе на Харьковщине спасатели нашли тело несовершеннолетней девочки. Она утонула во время купания на реке Северский Донец. Разыскать мёртвого ребенка удалось только на второй день после ее гибели. Девочке было всего 14 лет.