В Винницкой области вспыхнул комплекс отдыха: есть жертва и пострадавшие

В Винницкой области в ночь с 21 на 22 декабря вспыхнул пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй". Погиб один человек.

Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила также о 2 пострадавших в результате трагедии. Из-за пожара до прибытия спасателей пришлось эвакуировать 56 человек.

Заметьте В многоэтажке в Каменском под Днепром произошел взрыв, есть пострадавший

Среди них – 53 ребенка (2006 – 2016 годов рождения).

Детали трагедии

Пламя вспыхнуло около 02:55. Локализовать пожар удалось только в 05:09, а потушить – в 5:26. С огнем сражались 44 человека и 13 единиц техники.

Информацию о возможных причинах пожара на данный момент не обнародуют.

В Винницкой области вспыхнул комплекс отдыха / ГСЧС Украины

Пожар во львовской новостройке

На улице Кульпарковской 16 декабря вспыхнул пожар в одной из местных новостроек.

В результате трагедии погибли 2 человека: 29-летний мужчина и 28-летняя женщина.

Пресс-секретарь ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев рассказал, что пожар ликвидировали соседи.

Когда прибыли спасатели, открытого огня не было. Зато продолжал тлеть диван.

Хозяев квартиры пытались спасти.

По словам Туровцева, им делали непрямой массаж сердца и применяли дефибриллятор.

Публикаци ГСЧС Украины:

Комплекс "Батерфляй" расположен в селе Селище Винницкой области.

Винницкая область: продолжается ликвидация пожара в комплексе отдыха

22 декабря в 02:55 в с. Селище Винницкого района в шестиэтажном здании гостиницы возник пожар.

В 05:09 пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй" локализован на площади 900 метров квадратных. В 5:26 – ликвидирован.

1 человек погиб, 2 человека травмированы и эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС 56 человек, из них 53 ребенка (2006 – 2016 года рождения).

К тушению привлекались 44 человека и 13 ед. техники ГСЧС