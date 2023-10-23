Сбил военного на блокпосте в Киеве: какую меру пресечения избрали водителю

Ночью 22 октября в Киеве автомобиль Honda Civic сбил насмерть военнослужащего на блокпосте. Водителю-нарушителю избрали меру пресечения в виде содержание под стражей.

23 октября Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю, который совершил смертельное ДТП на блокпосте.

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Какое решение принял суд

Ночью 22 октября водитель, находившийся за рулем Honda Civic, превысил скорость и совершил наезд на военнослужащего, который нес службу на блокпосте. Потерпевший от травм скончался на месте.

В тот же день водителю сообщили о подозрении, а сегодня избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Кто был за рулем Honda Civic

СМИ выяснили, кто стал виновником смертельной аварии. Им оказался адвокат Виталий Туровский, занимавшийся делами об управлении авто в состоянии опьянения. На сайте адвокатского объединения, где работает Туровский, отмечено, что благодаря его работе "большое количество профессиональных водителей не превратились в профессиональных пешеходов".

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