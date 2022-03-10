Виновные из России должны быть наказаны, – в ЕС осудили обстрел роддома в Мариуполе

В Европейском союзе "решительно осудили обстрел роддома в Мариуполе, так же как и другие ужасные преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине.

Они добавили, что виновные понесут наказание за совершенные преступления.

Главное Лавров признался, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе

ЕС выразил уверенность, что виновные понесут наказание

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и европейского комиссара Янеза Ленарчича.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает обстрел роддома в Мариуполе российскими вооруженными силами. Мы с ужасом видим, как российские вооруженные силы совершают все более жестокие преступления и нападают на самых беззащитных и уязвимых", – заявили они.

Кроме того, представители ЕС осудили осаду города Мариуполя и других украинских городов, которые подвергаются интенсивным бомбардировкам со стороны Вооруженных сил России, что "вызывает ужас у гражданского населения и создает гуманитарные катастрофы".

Эти серьезные нарушения международного гуманитарного права должны быть немедленно прекращены. Мы повторяем наш призыв к России выполнить свои обязанности и обязательства по международному праву и международному гуманитарному праву, а также немедленно прекратить свои военные операции,

– говорится в обращении.

В то же время Боррель и Ленарчич заявили, что Россия несет полную ответственность за этот акт военной агрессии и все вызванные им разрушения и человеческие жертвы.

Россия будет привлечена к ответственности

В дальнейшем ЕС инициирует создание комиссии по расследованию в рамках Совета ООН по правам человека, а также начало расследования Прокурором Международного уголовного суда.

Россия будет привлечена к ответственности за эти серьезные нарушения и военные преступления. Мы настойчиво призываем Россию уважать гуманитарные коридоры и разрешить эвакуацию гражданского населения в другие части Украины,

– призывали они.

Также в ЕС отметили, что Россия должна вывести все силы и военную технику с территории Украины.

Напомним, что вчерашние обращения мировых лидеров, в частности ЮНИСЕФ и ООН, выразили обеспокоенность ситуацией, однако никто из них не упомянул о том, что авиаудар нанесла именно Россия.

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