Не Франция и не Германия: евродепутат ответила, кто сейчас является лидером в ЕС

Вопрос о роли Франции и Германии в поддержке Украины вызывают оживленные дискуссии в Европарламенте. И, по мнению некоторых депутатов, ни Берлин, ни Париж пока не являются лидерами в помощи нашему государству.

Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента от Германии, считает, что именно Чехия задает тон по поддержке Украины. Хотя она также в эксклюзивном интервью для 24 Канала положительно оценивает Макрона. Однако вместе с тем критикует Шольца.

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Чехия вырывается в лидеры в Европе

Политик прежде всего отметила, что президент Макрон, несмотря на "открытость ко всем возможностям", не обещал непосредственного участия французских войск в войне. Она выразила надежду, что Франция увеличит свою военную поддержку, добавляя, что Париж уже сделал определенные шаги в этом направлении.

Я думаю, что Макрон наконец-то очень хорошо понял, что стоит на кону. Надеюсь, он ускорит наращивание мощностей и поставки вооружения в Украину,

– сказала Виола фон Крамон-Таубадель.

Депутат Европарламента одновременно считает, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, имеет моральное и финансовое обязательство помогать Украине. Однако она не уверена, что канцлер Шольц активно участвует в этой конкуренции.

Макрон может развиваться в правильном направлении, но Шольц не является лидером. Вы должны все время достукиваться до него. В Европе предполагают, что он на самом деле имеет в виду, но ясности все равно нет. А лидерство имеет иной вид.

Виола фон Крамон-Таубадель констатирует, что сейчас лидерство в помощи происходит из Чехии, которую возглавляет Петр Павел. Именно этот европейский политик предложил решение проблемы с невозможностью ЕС поставить необходимое количество снарядов для Украины.

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