На Харьковщине разыскивают 3-летнюю Виолетту: фото и приметы ребенка

24 мая 2023, 09:30
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Источник:

Полиция Харьковской области

В Харьковской области в селе Скрипаи разыскивают Виолетту Мужечук. Ребенок исчез 23 мая в 19:00.

Девочка была во дворе дома, а затем исчезла. Сейчас правоохранители начали поиски ребенка.

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В Харьковской области разыскивают 3-летнюю девочку

Приметы Виолетты Мужечук:

  • Рост 90 – 110 сантиметров;
  • Худощавого телосложения;
  • Короткие темные волосы;
  • Голубые глаза;
  • Была одета в красную кофту и белые брюки.

Если вы знаете местонахождение девочки – сообщите по номерам 102, (050) 305-52-33 или другим удобным способом.


В Харьковской области разыскивают Виолетту Мужечук / фото полиции

По состоянию на утро 23 мая продолжаются поисковые работы. По предварительным данным местных жителей, девочка могла попасть в окружающие лесные насаждения, что затрудняет поиски.

К поискам привлечены 33 спасателя ГСЧС, 5 единиц техники и квадрокоптер, а также сотрудники Национальной полиции, волонтеры и кинологи. Всего около 100 человек.

Спасатели ищут девочку / фото ГСЧС

Исчезновение детей в Украине

  • Недавно в Одесской области около 5 часов разыскивали пропавшего 4-летнего мальчика. Он застрял в болоте и не мог позвать на помощь.
  • 8 мая к стражам порядка обратился мужчина из села Озерная. Причиной обращения в 22:00 стало исчезновение сына, которому исполнилось всего 12 лет.
  • Позже выяснилось, что мальчик уснул в копне с сеном. Более того, место сладкого сна, сквозь который несовершеннолетний мог не слышать телефонных звонков от взрослых, располагалось на территории родительского дома.
  • А 23 марта в полицию Черниговской области обратилась женщина и сообщила, что ее двухлетняя дочь исчезла. Мать объяснила, что оставила ребенка в комнате самого, когда возилась по хозяйству. В конце концов спящую Богданку нашли под деревом на островке в болоте в 800 метрах от своего дома.

Автор: Софія Ковнір