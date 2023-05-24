На Харьковщине разыскивают 3-летнюю Виолетту: фото и приметы ребенка
Источник:Полиция Харьковской области
В Харьковской области в селе Скрипаи разыскивают Виолетту Мужечук. Ребенок исчез 23 мая в 19:00.
Девочка была во дворе дома, а затем исчезла. Сейчас правоохранители начали поиски ребенка.
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В Харьковской области разыскивают 3-летнюю девочку
Приметы Виолетты Мужечук:
- Рост 90 – 110 сантиметров;
- Худощавого телосложения;
- Короткие темные волосы;
- Голубые глаза;
- Была одета в красную кофту и белые брюки.
Если вы знаете местонахождение девочки – сообщите по номерам 102, (050) 305-52-33 или другим удобным способом.
В Харьковской области разыскивают Виолетту Мужечук / фото полиции
По состоянию на утро 23 мая продолжаются поисковые работы. По предварительным данным местных жителей, девочка могла попасть в окружающие лесные насаждения, что затрудняет поиски.
К поискам привлечены 33 спасателя ГСЧС, 5 единиц техники и квадрокоптер, а также сотрудники Национальной полиции, волонтеры и кинологи. Всего около 100 человек.
Спасатели ищут девочку / фото ГСЧС
Исчезновение детей в Украине
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