Разве что из-за состояния здоровья, – Вирастюк сказал, при каких условиях сложит мандат

Действующий спорстмен и новый народный депутат Василий Вирастюк пока не знает, когда и почему может сложить мандат. Ведь только недавно он принес присягу.
Сейчас он ничего не планирует. Об этом Вирастюк заявил в эфире программы "Перекрестный допрос".
Обратите внимание На двух креслах сидеть не получится, – Вирастюк ответил, останется ли в спорте
По его словам, он пришел в политику ради хорошего дела и хочет его осуществить.
Даже за нежеланием быть депутату – депутатом, он этого сделать не может, разве что из-за состояния здоровья или других причин,
– отметил Вирастюк.
Он подчеркнул, что не хочет забегать вперед, а желает говорить о настоящем времени. За неделю, как сказал нардеп, очень трудно что-то понять новому человеку.
Вирастюк: Человеку "с улицы" попасть очень трудно
"Дай Бог, чтобы за месяц "вникнуть" в то дело, как все происходит. Человеку попасть туда (в политику – 24 канал) фактически "с улицы" довольно трудно. Очень много информации, не все успеваешь воспринимать. Много нужно почитать, слушать, общаться", – сказал Вирастюк.
Сейчас у него нет помощника, который может ему все объяснить с юридической точки зрения. "Поэтому вокруг меня сидят прекрасные коллеги, которые мне все объясняют", – добавил нардеп.
Полное интервью с Василием Вирастюком: смотрите видео
Вирастюк стал депутатом: что об этом известно
- Еще 22 апреля Василия Вирастюка признали официальным победителем на довыборах в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия составила соответствующий протокол.
- Несмотря на это, Верховный Суд не согласился с таким решением, поэтому отменил его. ЦИК вместо этого подала апелляцию.
- В начале июня Большая палата ВСУ удовлетворила апелляцию.
- На заседании Верховной Рады 15 июня Вирастюк принес присягу народного депутата.