Вирастюка зарегистрировали народным депутатом

Центризбирком зарегистрировал победителя от округа № 87 на промежуточных выборах в Раду. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк официально стал нардепом.

7 июня Вирастюк передал в ЦИК заявление и документы, которые нужны для его регистрации как народного депутата. Об этом рассказал член комиссии Андрей Гевко.

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Заявление политика рассмотрели на заседании Центризбиркома 9 июня. За то, чтобы зарегистрировать Вирастюка нардепом, проголосовали 16 членов ЦИК.

Теперь ему должны выдать временное удостоверение. Соответствующее постановление опубликуют на официальном сайте ЦИК, а его копию пришлют в Верховную Раду.

Что этому предшествовало

28 марта на Прикарпатье состоялись довыборы в Раду. Голосование и подсчет результатов сопровождались многочисленными скандалами.

Уже 22 апреля Василия Вирастюка признали официальным победителем, зато Александр Шевченко от "За будущее" занял 2 место.

Впоследствии, Верховный суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии. ЦИК не согласился с этим решением и подали соответствующую апелляцию.

5 июня Большая палата ВСУ удовлетворила апелляционные жалобы Вирастюка, "Слуги народа" и ЦИК. Это постановление обжалованию не подлежит.

Новоиспеченному нардепу Василию Вирастюку еще осталось принести присягу в парламенте.