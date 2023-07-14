Вместо Маркуса: в 47 ОМБр назначили нового главного сержанта

Главный сержант в 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус решил покинуть свою должность. Вместо него уже назначили Виталия Аверина.

Так, Виталия Аверина назначили главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады. "Авер" воюет с 2014 года.

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Что известно об Аверине

Виталий Аверин пошел на войну добровольцем в 2014 году – присоединился к рядам батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино и Попасную.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге "Авер" награжден орденом "За мужество" III степени.

В 47 ОМБр ранее являлся главным сержантом одного из подразделений.



Как выглядит Виталий Аверин / фото 47 Бригада "Магура"

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