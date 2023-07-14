Вместо Маркуса: в 47 ОМБр назначили нового главного сержанта
Источник:47 Бригада "Магура"
Главный сержант в 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус решил покинуть свою должность. Вместо него уже назначили Виталия Аверина.
Так, Виталия Аверина назначили главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады. "Авер" воюет с 2014 года.
Смотрите также Рапорт уже у командира, – Маркус хочет уйти с должности главного сержанта 47-й бригады
Что известно об Аверине
Виталий Аверин пошел на войну добровольцем в 2014 году – присоединился к рядам батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино и Попасную.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге "Авер" награжден орденом "За мужество" III степени.
В 47 ОМБр ранее являлся главным сержантом одного из подразделений.
Как выглядит Виталий Аверин / фото 47 Бригада "Магура"
Увольнение Маркуса: что известно
- Валерий Маркус недавно раскрыл причины своего увольнения. В частности, он назвал: систематическое унижение работы сержантского корпуса бригады, непонимание командованием бригады важности морального духа бойцов для качественного выполнения задач, отсутствие наказания и некомпетентность лиц высшего офицерского корпуса бригады, неприятие и саботирование на всех уровнях офицерского звена воинской части перед высшим командованием
- Маркус хочет, чтобы его переместили с должности главного сержанта воинской части на более низкую должность командира боевой машины – командира механизированного отделения. Штатно-должностную категорию отметил "сержант" с должностным окладом 3 170 гривен.
- Украинцы выразили уважение защитнику Украины и поблагодарили его за службу.