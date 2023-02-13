Основатель "Вернись живым" Виталий Дейнега станет заместителем Резникова

Виталий Дейнега подтвердил свое назначение замминистра обороны в сети. Перед этим Алексей Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны.

В понедельник, 13 февраля, министр обороны Алексей Резников анонсировал очередные кадровые изменения в руководящем аппарате Минобороны.

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Кто станет новым заместителем Резникова

Волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, по данным СМИ, был одним из претендентов. Впоследствии он прокомментировал это в своих соцсетях.

Он отметил, что "это действительно правда".

Я очень близок к назначению на должность заместителя Министра обороны по вопросам цифровой трансформации,

– написал Дейнега.

Он также рассказал, что в него поступало много подобных предложений еще с 2014 года. Как он утверждает, предлагали должности и "уровнем выше". Он назвал две причины, почему согласился стать министром Резникова:

сейчас нет обязательств, которые его сдерживали, поэтому он никого не подведет;

журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником нашими преимуществами может быть только техническая и мотивация.

Репутационные риски

Общественный активист сообщил, что первые 100 дней работы не намерен давать интервью или выступать на ТВ. Он подчеркнул, что "впереди много работы". Дейнега отметил, что госслужба – это уже новая специальность для него. Поэтому он планирует делать поспешные заявления, которых потом будет стесняться.