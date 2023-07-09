"Добрый вечер, мы из Украины": Ким сказал, как формировался образ, который успокаивал украинцев

С начала полномасштабной войны образ председателя Николаевской ОВА Виталия Кима ассоциировался с айкосом, цветными носками и фразой "Добрый вечер, мы из Украины". Ею Ким начинал свои видеообращения.

Но в целом его образ, успокаивавший украинцев, формировался органически. Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал 24 Каналу.

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"Все происходило примерно так: "О, хорошая идея, надо её использовать", – рассказал Ким.

Он отметил, что фраза "Добрый вечер, мы из Украины" – не его. Но он решил её использовать, учитывая, что была аудитория, с которой он общался. К тому же она росла.

"Хотелось, чтобы все понимали, как борются украинцы. Это было намеренно", – подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Как формировался образ Виталия Кима: смотрите видео

Еще с первых недель полномасштабной войны Ким стал героем для многих украинцев. Им восхищались и создавали тысячи мемов.

Однако такую "народную любовь" у главы Николаевской ОВА не было времени воспринимать. Тогда была сосредоточенность на работе и обороне области.

"Это так было и оно работало, помогало работать в информационном поле. Поэтому оно было как инструментом в работе", – отметил Виталий Ким.

Решение принимать бой

А вот оптимизм, хладнокровие всегда были присущи главе Николаевской областной военной администрации.

"Мы все настроились "на драку". И каждый по-своему на это настраивался. Это, пожалуй, мое оптимальное состояние", – добавил Ким.

Решение принимать бой – даже не обсуждалось. Было ясно, что это произойдет. А насколько будет самоотверженно – принималось в первые дни полномасштабной войны.

Обсуждение было с командой. Предложено несколько вариантов. Команда осталась вся. И это придало сил, уверенности, инструментов для того, чтобы это лучше еще делать,

– рассказал глава Николаевской ОВА.

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